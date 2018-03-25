Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Schaefer’in fendi avukatı yendi

Schaefer’in fendi avukatı yendi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Schaefer’in fendi avukatı yendi

Avukat İ.F.'nin eski müvekkili model ile annesi Fatma Lale Schaefer'a kişilik haklarını ve itibarını zedelediği iddiasıyla açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasını mahkeme reddetti. İstanbul 'nde dün görülen davanın karar duruşmasına Şebnem Schaefer ile davacı İ.F. katıldı. Şebnem Schaefer mahkemede "Kendisine güvenmiştim, zararlara uğradım" dedi. Mahkeme İ.F.'nin Şebnem Schaefer ile annesi hakkında açtığı davada davalıların anayasal şikâyet haklarını kullandıklarını ve manevi tazminatın yasal şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Schaefer 4 ay önce eski avukatına fazla ödeme yaptığı gerekçesiyle 47 bin 183 lira kazanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Schaefer’in fendi avukatı yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN