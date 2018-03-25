Schaefer’in fendi avukatı yendi

Avukat İ.F.'nin eski müvekkili model Şebnem Schaefer ile annesi Fatma Lale Schaefer'a kişilik haklarını ve itibarını zedelediği iddiasıyla açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasını mahkeme reddetti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen davanın karar duruşmasına Şebnem Schaefer ile davacı İ.F. katıldı. Şebnem Schaefer mahkemede "Kendisine güvenmiştim, zararlara uğradım" dedi. Mahkeme İ.F.'nin Şebnem Schaefer ile annesi hakkında açtığı davada davalıların anayasal şikâyet haklarını kullandıklarını ve manevi tazminatın yasal şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Schaefer 4 ay önce eski avukatına fazla ödeme yaptığı gerekçesiyle 47 bin 183 lira kazanmıştı.

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