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Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole devrildi

İstanbul- seferi yapan yolcu otobüsü, şoförü kalp krizi geçirince şarampole devrildi. Yaralı şoför Dağ: Kriz geçirirken fren yapamadım

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole devrildi
'da sürücüsü kalp krizi geçiren yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Aksaray - Karayolunun 45'inci kilometresi Acıpınar Mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 'a giden (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray'a 45 kilometre kala sürücüsünün aniden kalp krizi geçirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

YOLCULAR DOĞRULADI
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayı anlatan otobüs sürücüsü Nurettin Dağ, "Kalp krizi geçirdim. Terledim, terledim, fren yapmak istedim, yapamadım" dedi. Otobüste yolcu olarak bulunan Mehmet Halit Kalkan (48) ise, "Şoför kalp krizi geçirdi. Yatsı namazını kıldı bizimle beraber. Kalp krizi geldi şoföre. Biz yatsı namazını Ankara'da kıldık. Takriben 3 gibi Ankara'dan yola çıktık. Kaza da 04.30 gibi oldu. Şoförümüz aniden kalp krizi geçirdi. Durumu iyi, kafasında bir yarası var. Sadece 3 metrelik şarampol var" dedi. Soruşturma başlatıldı. DHA-İHA
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Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole devrildi
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