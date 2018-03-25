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Yaz saati başladı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Yaz saati başladı
Avrupa ülkeleri dün gece yaz saati uygulamasına geçti. Saatler gece 02.00'de 1 saat ileri alındı. Ekim ayının son pazar gününe kadar devam edecek yaz saati uygulamasıyla Güneş ışığından daha verimli biçimde faydalanma hedefleniyor. Ancak bazı uzmanlar, uygulamanın para tasarrufu sağlamamasının yanı sıra insan sağlığını olumsuz etkildiğini belirtiyor. Değişiklikle ile birlikte , Fransa, , , gibi Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 1'e, ile ise 2'ye inecek.
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