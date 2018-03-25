Yaz saati başladı

Avrupa ülkeleri dün gece yaz saati uygulamasına geçti. Saatler gece 02.00'de 1 saat ileri alındı. Ekim ayının son pazar gününe kadar devam edecek yaz saati uygulamasıyla Güneş ışığından daha verimli biçimde faydalanma hedefleniyor. Ancak bazı uzmanlar, uygulamanın para tasarrufu sağlamamasının yanı sıra insan sağlığını olumsuz etkildiğini belirtiyor. Değişiklikle ile birlikte Almanya
, Fransa, Hollanda
, Belçika
, İsviçre
gibi Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 1'e, İngiltere
ile ise 2'ye inecek.