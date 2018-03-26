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Okunuşu Ve Anlamı

;11 ayettir ve Mekkede nazil olmuştur. Sûre ismini ilk ayetinde geçen ve "cihad meydanında nefes nefese koşan atlar" mânasına gelen ayetten almıştır. İşte Adiyat Suresi Okunuşu Ve Anlamı

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:20
Adiyat Suresi Okunuşu Ve Anlamı

ADİYAT SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel adiyati dabha
2- Fel muriyati kadha
3- Fel muğırati subha
4- Fe eserne bihı nak'a
5- Fe vesatne bihı cem'a
6- İnnelinsane li rabbihı le kenud
7- Ve innehu ala zalike le şehıd
8- Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9- E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
10- Ve hussıle ma fis sudur
11- İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

ADİYAT SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
2- (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,
3- Sabahleyin akın edenlere,
4- Tozu dumana karıştıranlara,
5- Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
6- Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
7- Ve kendisi de buna şahittir.
8- Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
10- Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
11- O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.

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Adiyat Suresi Okunuşu Ve Anlamı
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