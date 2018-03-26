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ve Türkçe anlamı

Namazlarda oturunca Allahümme Salli Duasından sonra, Rabbena Dualarından önce okunan içeriği itibari ile Allahümme Salli Duasına benzer. Peygamberimizin izinden giden nesilden evliyalar, yüce şahsiyetler çıkması, ümmetin çok ve nitelikli olması Peygamberimiz (sas) ile gelen dinin de dünyanın dört bir yanına yayılması bu dua ile istenmiştir. İşte Allahümme Barik Duası ve Türkçe anlamı

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:22
Allahümme Barik Duası ve Türkçe anlamı

Allahümme Barik Duası

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ANLAMI

Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline
bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e
(Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle.
Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).

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