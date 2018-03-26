Namazlarda oturunca Allahümme Salli Duasından sonra, Rabbena Dualarından önce okunan Allahümme Barik Duası içeriği itibari ile Allahümme Salli Duasına benzer. Peygamberimizin izinden giden nesilden evliyalar, yüce şahsiyetler çıkması, ümmetin çok ve nitelikli olması Peygamberimiz (sas) ile gelen dinin de dünyanın dört bir yanına yayılması bu dua ile istenmiştir. İşte Allahümme Barik Duası ve Türkçe anlamı
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:22
Allahümme Barik Duası
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
ANLAMI
Ey Allah'ım! İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyük).