Annesinin ciğeri

Ordulu Gülsüm Alparslan, oğlu Alperen 1.5 aylık olduğunda gözündeki sarılığı fark etti. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde sorun olduğu belirlenen Alperen, Samsun
'da başka bir hastaneye sevk edildi. "DÜNYA BAŞI MA YIKILDI"
Doktorların karaciğer nakli gerektiğini belirtmesi üzerine "Dünya başıma yıkıldı" diyen anne İstanbul
'a gelerek Memorial Ataşehir Organ Nakli
Cerrahı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ile temasa geçti. Annenin karaciğerinin Alperen için uygun olduğu belirlendi. Prof. Dr. Polat ve ekibinin başarılı operasyonuyla anneden alınan karaciğer parçası Alperen bebeğe nakledildi. Anne Alparslan, "Dünyalar benim oldu. Şükürler olsun bebeğimi tekrar kucağıma alabildim. Organ bağışının bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Herkesin organlarını bağışlaması için çaba sarf ediyorum" diyor. TEK ÇARESİ KARACİĞER NAKLİYDİ
Memorial Ataşehir Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Polat, "Alperen'de PFIK kolestaz denilen doğuştan karaciğer rahatsızlığı bulunuyordu. Yakın akraba evlilikleri, metabolik hastalıklar bu duruma yol açabilir. Doğuştan enzim eksikliğine bağlı bu gibi durumlarda tek çare karaciğer naklidir. Hastanemize geldiğinde sarılık değerleri oldukça yüksekti ve erken dönemde nakil yapılması gerekiyordu Annesinden alınan karaciğer parçası ile başarılı bir şekilde karaciğer naklini gerçekleştirdik" dedi.