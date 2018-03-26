Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

'nın Korkuteli ilçesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kazı yapan 5 kişi yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 12:33

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Korkuteli ilçesi Kozağacı Mahallesi Ûrenyeri mevkiinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, N.Ö., O.G., N.T., D.S. ve R.K.'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. 5 kişi gözaltına alınırken, kazıda kullanılan 4 adet kürek, 2 adet Kazma, 1 adet balyoz, 1 adet keser, 1 adet manila, 2 adet murç ve 1 çift çizme ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 5 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN