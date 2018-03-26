Belçika’da vahşet

Belçika'nın Liege Herstal bölgesinde yaşayan Giresunlu Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur korkunç bir cinayete kurban gitti. 2008'de Ural Aydın ile evlenip Belçika'ya yerleşen Emine Yağmur 2013'te boşandı. Babasını da kaybeden ve annesi Fatma Yağmur ile Belçika'da yaşayan Emine Yağmur iki yıl önce Beytullah A. ile tanıştı. İkilinin bu ilişkiden bir kızı oldu. Ancak aralarında şiddetli geçimsizlik olan çift ayrı yaşamaya başladı. Fakat Beytullah A., Emine Yağmur ve annesini tehdit etmeye başladı. Kızını görme bahanesi ile anne-kızın evine giden Beytullah A. iddiaya göre şiddetine devam etti. Beytullah A. iki hafta önce ise Emine Yağmur'a "Sizi öldürmek farz oldu" diye mesaj attı. Anne kız önceki gece Belçika'da yaşadıkları evinde bıçaklanmış ve kafaları kesilmiş bir şekilde cansız bedenleri bulundu. Cinayetleri işlediği iddia edilen Beytulah A. Emine Yağmur'dan olan kızını eski eşine götürerek verdi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Beytullah A.'nın eski eşi Emine Yağmur'un eski eşini arayarak durumdan şüphelendiğini ve Emine Yağmur'u hayatından endişe ettiğini söyledi. Durum karşısında eski eşinin oturduğu eve giden Ural Aydın eve geldiğinde kapıyı kimse açmayınca durumu polise haber verdi. Belçika polisleri eve girince vahşet ortaya çıktı. Kafaları kesilmiş ve birçok yerinden bıçak darbesi almış halde anne kızın cesedine ulaşıldı. Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'un cenazelerine eski eş Ural Aydın sahip çıktığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU