Çocukları 6 yaşından önce ekrandan uzak tutun

Fransız nöropsikiatrist Boris Cyrulnik, ekran bağımlılığının çocuklar
ın gelişimini olumsuz etkilediğini ifade etti. Fransız Eğitim Bakanlığı'na anaokulu çocuklarının eğitimiyle ilgili destek veren Cyrulnik, Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte çocukların altı yaşından önce bilgisayar ve tabletten uzak tutulması gerektiğini söyledi. Ekran kısıtlamasının çocukların psikolojik sağlamlığı için önemli bir faktör olduğunu ifade eden doktor, "Eğer çocuklar ekran önünde uslu duruyorsa, bu onların hipnotize olmasından. Bu büyülenme, sosyal ilişkilerin kaybına neden oluyor. Hem bir şey öğrenmiyorlar, hem de gelişimleri yavaşlıyor" dedi.