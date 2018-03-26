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Duası Okunuşu ve Türkçe anlamı

Bütün namazların ilk ve son oturuşlarında Tahıyyat yani etthıyyatü duası okunur. Bu dua Kur'an-ı Kerimde geçmediği için ayet değildir ve Allah’u Teâlâ, Peygamber Efendimiz ve Cebrail (Aleyhisselam)’in de katılımıyla Miraç gecesinde ortaya çıkan cümlelerden oluşur. İşte Duası okunuşu ve anlamı.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 17:01
Ettehiyyâtü Duası Okunuşu ve Türkçe anlamı

ETTEHİYYâTÜ DUASI OKUNUŞU:

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYâTÜ DUASI ANLAMI:

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

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Ettehiyyâtü Duası Okunuşu ve Türkçe anlamı
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