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'ta tuzaklarına düşürdükleri engelli kızı istismar ettiler

Yaşları 40 ila 60 arası değişen 6 sapık, 'ta tanıştıkları 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 17:59
Facebook'ta tuzaklarına düşürdükleri engelli kızı istismar ettiler

İstanbul'da yüzde elli Mental Retardasyon (zeka geriliği) bulunan 14 yaşındaki D.G. 'ta B.A. (41) isimli adamla arkadaş oldu. B.A. küçük kıza sevgilisi olmasını teklif etti.

İsteği geri çevrilen B.A.'nın tanıdığı olan İ.A. da küçük kızla Facebook'tan tanıştı. İ.A., çocuğu Beyazıt'ta buluşmak için ikna etti. Bir ayakkabıcının alt kattaki deposuna indirdiği D.G.'ye cinsel istismarda bulundu.

SKANDAL SAVUNMA

Akşam'da yer alan habere göre, şikayet üzerine gözaltına alınan sapık İ.A., D.G.'yle buluştuğunda engelli olduğunu fark ettiğini, tuvalet ihtiyacı için depodaki lavaboya götürdüğünü, sonra da otobüsle evine gönderdiğini söyledi..

TESPİT İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mahkemeye sevk edilen İ.A. 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pedagog eşliğinde ifade veren D.G., Facebook üzerinden B.A. (40), N.A. (50), H.A. (48), N.A (60) ve ismini bilmediği bir adamın daha kendisine cinsel içerikli mesaj yolladığını söyledi. Zanlıların tespiti için çalışma başlatıldı..

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Facebook'ta tuzaklarına düşürdükleri engelli kızı istismar ettiler
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