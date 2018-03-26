Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Gümüşhane'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 25.3.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 01:53