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Gümüşhane'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 01:53
Gümüşhane'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'den Kelkit istikametine giden Nazım A. (40) idaresindeki 28 K 1630 plakalı tır, Ulukale köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ömer Ataş'ın kullandığı 25 LN 837 otomobil ile çarpıştı.

otomobilde bulunan sürücü Ataş, Müslüm Öztürk (22), Fırat Yıldırım (21) ve Heybeytullah Bahçecioğlu (36) araçta sıkıştı.

Gümüşhane Belediyesi ve ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan bu kişilere 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Sağlık ekipleri, Ataş, Öztürk ve Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bahçecioğlu ise ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Gümüşhane-Kelkit karayolu, araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Tır sürücüsü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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Gümüşhane'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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