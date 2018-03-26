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okunuşu ve türkçe anlamı

, 9 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 104. suresidir. Mekke döneminde Kıyamet suresinden sonra nazil olmuştur. İşte Hümeze Suresi okunuşu ve türkçe anlamı

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:38
Hümeze Suresi okunuşu ve türkçe anlamı

HÜMEZE SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Veylül li külli hümezetil lümezeh
2- Ellezıcemea malev ve addedeh
3- Yahsebü enne malehu ahledeh
4- Kella le yümbezenne fil hutameh
5- Ve ma edrake mel hutameh
6- Narullahil mukadeh
7- Elleti tettaliu alel ef'ideh
8- İnneha aleyhim mü'sadeh
9- Fi amedim mümeddedeh

HÜMEZE SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe
2- Ve bir mal toplayıp hep onu sayana!
3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
4- Hayır, andolsun ki, o Hutame'ye (cehenneme) atılacaktır!
5- Bildin mi Hutame nedir?
6- Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir
7- Ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!
8- O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,
9- Uzatılmış sütunlar içinde olarak.

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Hümeze Suresi okunuşu ve türkçe anlamı
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