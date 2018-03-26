İzmir'de 18 yaşındaki Murat, sürekli kaşındığından dolayı kendisini eve kapattı

''DONÖR OLABİLECEK KİŞİLERDEN YARDIM İSTİYORUM''

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Bengül Üstün (57), 'Alagille sendromu' teşhisi konulan ve karaciğer nakli olması gereken oğlu Murat Üstün (18) için donör arıyor. Hastalığı yüzünden sürekli kaşınan, okulu bırakmak zorunda kalan oğlunun kendisini eve kapattığını belirten Bengül Üstün, "Yıllardır çocuğumun hastalığıyla mücadele ediyorum. Oğlumun tekrar hayata tutunması için donör olabilecek kişilerden yardım istiyorum" dedi.

Seferihisar ilçesinde yaşayan Bengül Üstün, 2000 yılında dünyaya gelen oğlu Murat'ı 3 aylıkken rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Minik Murat'a burada 'Alagille Sendromu' adlı karaciğer hastalığı teşhisi konuldu. Bengül Üstün ve TIR şoförü eşi Erdal Üstün'ün (57) yıllar sürecek mücadelesi başladı. Diğer organların da zarar görmesine yol açan 'Alagille sendromu' nedeniyle Murat'a, 2004 ile 2014 yıllarında anjiyo yapıldı. Hastalık, bir süre sonra Murat'ın gözlerine vurdu. Görme sorunu yaşamaya başlayan Murat'ın gözlerinin mercekleri ameliyatla değiştirildi.