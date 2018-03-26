Kadir suresi ve anlamı

Ey Cennet Yolcusu Kardeslerim Hadisi serifte Söyle diyiyor: Bir kimse abdest aldiktan sonra “Kadir Süresini” bir veya üc kere okursa kiyamet günü peygamberlerle beraber hasrolur (diriltilir) Ve abdest alip kelimeyi sahadet getirerek bu sureyi okursa sekiz cennetin kapisi acilir.”istedigin kapidan gir denir” buyrulmustur.
Giriş Tarihi: 26.3.2018 18:00
KADİR SURESİNİN OKUNUŞU:
Bismillahirrahmânirrahîm…
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr
AMİN…
KADİR SURESİNİN ANLAMI:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.