Karia Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

KARİ'A SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- El kariah

2- Mel kariah

3- Ve ma edrake mel kariah

4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

6- Fe emma men sekulet mevazınüh

7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh

8- Ve emma men haffet mevazınüh

9- Fe ümmühu havıyeh

10- Ve ma edrake mahiyeh

11- Narun hamiyeh

KARİ'A SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- O apaçık bela (Kıyamet)...

2- Nedir o çarpacak bela?

3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?

4- O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.

5- Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.

6- İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,

7- Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.

8- Fakat tartıları hafif gelen kimse.

9- O vakit onun anası Haviyedir.

10- Ve bildin mi, Haviye nedir?

11- Kızışmış bir ateştir!