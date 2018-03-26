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Karia Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

Kureyş Sûresi'nden sonra, Kıyâme Sûresi'nden önce Mekke'de indirilmiş olup 11 ayettir. Karia Sûresi, kıyâmetin kopuşundan ve insanın başına gelecek olan korkunç olaylardan haber vermektedir. İşte Karia Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 17:29
Karia Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

KARİ'A SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- El kariah
2- Mel kariah
3- Ve ma edrake mel kariah
4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6- Fe emma men sekulet mevazınüh
7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8- Ve emma men haffet mevazınüh
9- Fe ümmühu havıyeh
10- Ve ma edrake mahiyeh
11- Narun hamiyeh

KARİ'A SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- O apaçık bela (Kıyamet)...
2- Nedir o çarpacak bela?
3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
4- O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.
5- Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.
6- İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,
7- Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.
8- Fakat tartıları hafif gelen kimse.
9- O vakit onun anası Haviyedir.
10- Ve bildin mi, Haviye nedir?
11- Kızışmış bir ateştir!

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Karia Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı
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