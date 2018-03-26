Kazı sırasında doğalgaz hattı delinince tramvay seferleri iptal edildi

Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimoza Caddesi üzerinde aydınlatma direği montaj çalışması yapan ekipler, kazı yaptıkları sırada kazı alanından geçen doğalgaz ana hattını deldi. Hattın delinmesi sonucunda kısa süreli panik oluşurken, olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla hattın delindiği alanı emniyet şeridiyle kapattı. Hattın delinmesi sonucu meydana gelen gaz sızıntısının olası patlama riskine karşı ise cadde üzerinden geçen tramvay seferleri durduruldu. Alanın dışında kalan durağa tramvayla gelen yolcular, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleriyle gidecekleri yere taşındı.
Hattın akımını kesen doğalgaz ekipleri, hattaki gazın boşalmasının ardından delinen parçanın tamirine başladı.