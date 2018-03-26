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Kopan elektrik teli seyir halindeki otobüsün üzerine düştü

'ta yüksek gerilim hattından kopan elektrik teli, seyir halindeki halk otobüsünün üzerine düştü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 11:24

Turgut Özal Bulvarı'nda yüksek gerilim hattındaki elektrik teli henüz belirlenemeyen nedenle koptu.

Kopan tel, bulvardan geçen Erdoğan Göl'ün kullandığı 46 H 0308 plakalı halk otobüsünün üzerine düştü. Bu sırada enerjinin kesilmesi olası faciayı önledi.

Otobüs şoförü tarafından tahliye edilen 6 yolcu alandan uzaklaştırıldı. Yol, trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, hasar gören yüksek gerilim hattının onarımına başladı.

Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

Yolculardan Devlet İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden döndükleri sırada ses duyduklarını ve otobüsün üzerine elektrik hattının düştüğünü fark ettiklerini söyledi.

Paniklediklerini belirten İnce, şoförün otobüsü durdurmasının ardından alandan ayrıldıklarını anlattı.

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Kopan elektrik teli seyir halindeki otobüsün üzerine düştü
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