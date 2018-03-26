Koruyucu aile sevgisi engel tanımadı

Burdur Bucak'ta Nilgün Gönenç
, zihinsel engelli 8 yaşındaki Zuhal'in "Anne beni bırakma, beni de götür" sözlerinden etkilenerek koruyucu aile
si oldu. Zuhal'in engeli, ailesinin sevgisi ve aldığı rehabilitasyonla geriledi. 3 çocuk annesi Nilgün Gönenç (53), erkek kardeşinin ileri derecede zihinsel engelli çocuğuyla yakından ilgilenerek, iyileşme olduğunu görünce koruyucu aile olmaya karar verdi. Ailesiyle 5 yıl önce Burdur Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvuran Gönenç, çocuk bakım merkezindeki Zuhal ile tanıştı. Gönenç'in Zuhal'e verdiği sevgi ve rehabilitasyon eğitimi kızın engelini yüzde 70'ten yüzde 50'ye geriletti. Nilgün Gönenç, "Anne şu nasıl oluyor, bunu nasıl yapıyorsun' diye her şeyi soruyor. Zuhal ile bütün dünyam değişti" derken eşi Mehmet Gönenç ise Zuhal'in evlerinin prensesi olduğunu söylüyor. İHA