Kunut duası 1 okunuşu ve Türkçe anlamı

Vitir namazının 3.rekatında okunan Kunut Duaları Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçüncü rekâtta inmiştir. Hz Peygamber bu duaların indiği sırada ellerinin kaldırarak tekbir ettiği rivayet edilmektedir. Kunût; kelime olarak itaat, huşu, dua ve kıyam manalarına gelmektedİr. Vitr namazında okunan kunut duaları farz değil, vaciptir.
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:50
KUNUT DUASI 1 OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI İNNâ NESTEİNÜKE
ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
ANLAMI
Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.