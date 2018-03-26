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Bu ilçede olmak isteyenler bir daha düşünüyor!

’nın Hisarcık ilçesinde 2,5 yıl içerisinde biri mahalle, 3’ü köy ı olmak üzere 4 muhtarın hayatını kaybetmesinin ardından 2019 seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenler bir kez daha düşünmeye başladılar.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 15:17
Bu ilçede muhtar olmak isteyenler bir daha düşünüyor!

2015 yılı Ekim ayında Yeşilhisar Mahallesi ı İbrahim Zengin, geçirdiği kalp krizi sonucu, yaklaşık bir ay sonra Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül, böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede, 15 gün sonra ise Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı nedeniyle vefat etmişti. En son Sefaköy Muhtarı Kazım Okan kalp rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti.

KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR...

İlçede 4 yılda 4 muhtarın hayatını kaybetmesi 2019 Yerel Seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor.

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Bu ilçede muhtar olmak isteyenler bir daha düşünüyor!
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