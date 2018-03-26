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'da alkollü yakalanan şahıs, 'deki sında hayatını kaybetti

'de meydana gelen sında beton bariyerlere çapran araçta bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün geçen hafta 'da alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalanan kişi olduğu belirlendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 21:33
Kütahya'da alkollü yakalanan şahıs, Eskişehir'deki trafik kazasında hayatını kaybetti

'de meydana gelen sında hayatını kaybeden sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu Polis Okulu Kavşağında bir kaza meydana geldi.

Beton bariyerlere çarpan 34 PG 4748 plakalı otomobilin yaşamını yitiren sürücüsü İsmail Türkan'ın (31) 6 gün önce 'da polisin yaptığı kontrolde alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalanan kişi olduğu anlaşıldı.

Kontrolün ardından sürücü Türkan hakkında işlem yapan polis ekibi tarafından ehliyetine de 6 ay el konulduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kara'nın (28) tedavisi sürüyor.

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Kütahya'da alkollü yakalanan şahıs, Eskişehir'deki trafik kazasında hayatını kaybetti
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