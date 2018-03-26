Kütahya'da alkollü yakalanan şahıs, Eskişehir'deki trafik kazasında hayatını kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu Polis Okulu Kavşağında bir kaza meydana geldi.

Beton bariyerlere çarpan 34 PG 4748 plakalı otomobilin yaşamını yitiren sürücüsü İsmail Türkan'ın (31) 6 gün önce Kütahya'da polisin yaptığı kontrolde alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalanan kişi olduğu anlaşıldı.

Kontrolün ardından sürücü Türkan hakkında işlem yapan polis ekibi tarafından ehliyetine de 6 ay el konulduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Kara'nın (28) tedavisi sürüyor.