Liseli gençlerin müzik heyecanı coşkuyla başladı

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nın ilk elemesi, İstanbul'da gerçekleştirildi. Bursa
, Edirne
, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ
ve Yalova'dan toplam 196 okulun katıldığı elemelerde, bin 79 öğrenci sahneye çıkarak müzik yeteneklerini sergiledi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, geleceğin yıldızları sahne performanslarıyla beğeni kazandı. Büyük heyecana sahne olan elemelerde, okul arkadaşlarını desteklemek için organizasyona katılan öğrenciler de hazırlanan özel kurgularla keyifli vakit geçirdi. FİNAL 28 NİSAN'DA
İstanbul'da başlayan elemelere, 30 Mart'ta Ankara'da, 6-7 Nisan'da İzmir'de düzenlenecek elemelerle devam edilecek. Yarışmanın finali, 28 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.