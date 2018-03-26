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Okunuşu Ve Türkçe Anlamı

Kur’ân-ı kerîmin 107. sûresi’dir. Mâ’ûn sûresi Mekke’de nâzil indi. 7 ayettir. İşte okunuşu ve türkçe anlamı

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:50
Ma'un Suresi Okunuşu Ve Türkçe Anlamı

MA'UN SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

MA'UN SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Gördün mü o dine yalan diyeni?
2- İşte yetimi itip kakan odur!
3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,
5- Namazlarında yanılmaktadırlar.
6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.
7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

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