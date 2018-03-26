Ma'un Suresi Okunuşu Ve Türkçe Anlamı

MA'UN SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn

2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm

3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn

4- Feveylün lilmüsallîn

5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn

6- Ellezîne hüm yürâûne

7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn

MA'UN SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Gördün mü o dine yalan diyeni?

2- İşte yetimi itip kakan odur!

3- Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

4- Fakat veyl o namaz kılanlara ki,

5- Namazlarında yanılmaktadırlar.

6- Onlar ki, gösteriş yaparlar.

7- Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).