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Öğrenciyi düşürdü, yola devam etti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Öğrenciyi düşürdü, yola devam etti
Yunusemre'de iddiaya göre 16 kişilik araca 26 öğrenci alarak yoluna devam eden A.İ.B. idaresindeki okul servisinin kapısı aşırı yüklenme sonucu seyir halindeyken açıldı. Yola savrulan 10 Ekim Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Emirhan Kırmızıkaya araçtan düşerek yola savruldu. Düşme sonucu kafasından, kollarından ve bacaklarından yaralanan minik Emirhan'ı fark eden servis şoförü önce durdu ardından öğrenciyi orada bırakarak yoluna devam etti. Hastaneye kaldırılan Emirhan tedavi altına alındı. Baba Turan Kırmızıkaya, suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Servis aracının sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
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Öğrenciyi düşürdü, yola devam etti
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