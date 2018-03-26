Rabbena Duası Kuran-ı Kerim sürelerinden ve aynı zaman da namaz sürelerinden biridir. Kıymetli süreler arasında olan rabbena duasının şifası çok olduğundan namazlardan sonra bol bol okumakta fayda vardır. İşte Rabbena Atina Duası ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:28
RABBENA ATİNA DUASI VE TÜRKÇE ANLAMI
Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
ANLAMI Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.