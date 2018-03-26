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ve Türkçe Anlamı

Rabbena Duası Kuran-ı Kerim sürelerinden ve aynı zaman da namaz sürelerinden biridir. Kıymetli süreler arasında olan rabbena duasının şifası çok olduğundan namazlardan sonra bol bol okumakta fayda vardır. İşte ve Türkçe Anlamı

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:28
Rabbena Atina Duası ve Türkçe Anlamı

RABBENA ATİNA DUASI VE TÜRKÇE ANLAMI

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten
ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

ANLAMI
Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette
de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb'im,
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle.

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