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ve Türkçe anlamı

Namazdaki son oturuşta Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik dualarından sonra Rabbena atina duası okunur, ardından Rabbenağfirli duası okunur ve selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur. Okunması farz olmayan Rabbena duaları sünnettir. Okunmasa da namaz kabul olmuş olur.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 17:40
Rabbena Firli Duası ve Türkçe anlamı

Rabbena Firli Duası ve Türkçe anlamı

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme
yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Anlamı

Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve
bütün mü'minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb'im
merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle
muamele eyle.

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Rabbena Firli Duası ve Türkçe anlamı
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