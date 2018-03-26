Namazdaki son oturuşta Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik dualarından sonra Rabbena atina duası okunur, ardından Rabbenağfirli duası okunur ve selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur. Okunması farz olmayan Rabbena duaları sünnettir. Okunmasa da namaz kabul olmuş olur.
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:37Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 17:40
Rabbena Firli Duası ve Türkçe anlamı
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Anlamı
Ey bizim Rabb'imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb'im merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle.