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Şişli’ye akıllı kütüphane

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Şişli’ye akıllı kütüphane
Şişli, Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'nda çocuk kitapları yazarı 'nun adını taşıyan kütüphane törenle açıldı. Açılışa aynı zamanda okulun eski öğretmenlerinden olan yazar Gülten Dayıoğlu'nın yanı sıra ilçe Kaymakamı İdris Akbıyık, ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ilçe protokolü ile öğrenci velileri katıldı. Okul müdürü Eyüp Demir'in önderliğinde gerçekleştirilen ve akıllı kütüphane olarak bilinen Z kütüphanesi 3 bin kitap ile çocukların hizmetine sunuldu. Gülten Dayıoğlu'nun biyografisinin canlandırıldığı okul piyesi, öğrenci mehter takımı büyük bir beğeni ile izlendi.
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Şişli’ye akıllı kütüphane
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