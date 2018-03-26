Son dakika: Belçika’da yaşayan Giresunlu anne ile kızı cinayete kurban gitti

ESKİ ERKEK ARKADAŞ BEYTULLAH A. ARANIYOR

Giresunlu Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur (54), yaşadıkları Belçika'nın Herstal kentindeki evlerinde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu. Daha önce birlikte yaşadığı, kendisinden ayrılan Emine Yağmur'a, eski erkek arkadaşı Beytullah A.'nın bir süredir tehdit mesajları gönderdiği ortaya çıktı. Beytullah A., cinayetle ilgili şüpheli olarak aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, 2008 yılında Ural Aydın ile evlenerek Belçika'ya yerleşen Emine Yağmur 2013 yılında eşinden boşandı. Babasını da kaybeden Emine Yağmur Türkiye'de yalnız kalan annesini Fatma Yağmur'u da yanına alarak Belçika'da yaşamaya başladı. 2 yıl önce Beytullah A ile tanışan Emine Yağmur daha sonra evlilik kararı aldı.

''TÜRKİYE'YE GELİP DİNİ NİKAH KIYDILAR''

Evlilik kararından sonra çift bir süre sonra Türkiye'ye gelerek Beytullah A.'nın memleketi Konya'da dini nikahı ile dünya evine girdi. Yapılan nikahın ardından Belçika'ya tekrar dönen Emine Yağmur kısa süre sonra dini nikahlı eşinden hamile kaldığını öğrendi. Hamilelikten sonra çiftin arasında şiddetli geçimsizlikte başladı. Bir süre sonra şiddete dayanamayan Emine Yağmur durumu ilk önce annesine daha sonrada akrabalarına haber verdi. Çift bir süre sonra ayrı yaşamaya başladı fakat Beytullah A., Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u tehdit etmeye başladı. Emine Yağmur Beytullah A. ile dini nikahlı evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kızını görme bahanesi ile anne kızın evine giden Beytullah A. iddiaya göre şiddetine devam etti.