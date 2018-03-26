Son dakika: İstanbul Sultangazi'de gaspçı dehşeti!

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sultangazi Gazi Kent Ormanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay D. ( 18) ve Can A. (16) orman içerisinde yürüyüşe çıktılar. Saldırganlar tarafından önü kesilen 2 genç yoluna devam etmek istedi ancak saldırganlar gençlerin etrafını sardı ve cep telefonlarını istedi. 2 arkadaşından direnmesi üzerine 4 kimliği belirsiz saldırgan bıçakla saldırmaya başladı. Çıkan arbedede Berkay D. sağ bacağından 4 bıçak darbesi alarak yere yığıldı. Yanındaki arkadaşı ise ufak sıyrıklar alarak arkadaşının yardımına koştu. Gençlerin cep telefonlarını da alan 4 gaspçı gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı.

ÇIĞLIKLARIYLA SESLERİNİ DUYURDULAR

Orman içinden gelen çığlıkları duyan vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin ambulansa taşıdığı Berkay D. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralandığı belirlenen Berkay D.' hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildi. 2 arkadaş daha sonra ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.