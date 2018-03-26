Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: İzmir fırtınaya teslim oldu!

Son dakika: fırtınaya teslim oldu!

'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur seferleri iptal edilmişti. Fırtınan etkisini artırması ile birlikte deniz seviyesinin yükselmesi sonucu tramvay yolunu da su bastı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 18:25
Son dakika: İzmir fırtınaya teslim oldu!

'de etkili fırtına nedeniyle vapur seferlerinin iptal olmasının ardından Karşıyaka'da dalgalar nedeniyle deniz seviyesinin yükseltmesiyle tramvay yolunu su bastı, seferlerde aksama yaşandı.

KARADAKİ ULAŞIMA DA FIRTINA ENGELİ

Yunuslar durağı ile Nikah Salonu durağı arasındaki bölge su baskını yüzünden iki durak arasından tramvaylar geçiş yapamadı. Mavişehir yönünden gelen tramvay ile Karşıyaka İskelesi yönünden gelen tramvaylar bu iki durakta yolcularını indirmek zorunda kaldı. Tramvaydan inen yolcular otobüs duraklarına kadar yürüdü. Vatandaşlar, seferlerin aksamasına tepki gösterdi. Mavişehir'e gideceğini söyleyen yolculardan Sezgin Aslan, "Tramvay yolunu su basmış. Geçemediği için önceki durakta indirdiler. Bizde yürümeye başladık" dedi. Bostanlı'ya gideceğini belirten 80 yaşındaki Sami Belinay ise "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Su basmış, tramvaydan indirdiler. Suyla ne alakası var anlamadım" diye konuştu.


Öte yandan ekipleri tramvay yolundaki suyu tahliye etmeye başladı. Suyun tahliyesinin tamamlanmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İzmir fırtınaya teslim oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN