Son dakika: İzmir'de aynı daireleri 123 kişiye satan müteahhitlere ceza

SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDEN YARGIYA TAŞINDI

Yaklaşık 4 yıl önce, Gaziemir'de tanınmış müteahhitler Hüseyin P. ve ortağı Selim Ö.'nün yapımını başlatacağı daireler için vatandaşlar satın alma başvurusu yaptı. İddiaya göre, apartmanın yapılacağı alandaki gecekonduların bir kısmı yıkılmaya başlandı ve daire almak isteyenlere apartmanın yapılacağı yer gösterildi. Aylar geçmesine rağmen apartmanın temeli atılmadı. Daire satın alanlar müteahhitleri sıkıştırırken, aynı iş yerinde çalışan iki postacının aldıkları daire ile ilgili konuşmaları bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Postacılar, kendilerine aynı dairenin satıldığını anlayınca müteahhide ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Sonra sosyal paylaşım sitesinden başlarına gelen olayla ilgili grup oluşturan mağdurlar, aynı zamanda yargıya giderek hukuki süreci başlattılar.