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Son dakika: 'de 5 kişinin öldüğü yı görüntüleyebilmek için kaydırağa çıktılar!

Son dakika haberi... 'de aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği yı görenler cep telefonları ile görüntü alma yarışına girerken, bazı vatandaşlar çocuk parkındaki kaydırağa çıkarak görüntü almaya çalıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 10:14
Son dakika: Kayseri'de 5 kişinin öldüğü kazayı görüntüleyebilmek için kaydırağa çıktılar!

'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana gelen da 38 E 4730 plakalı otomobil ile cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Mehmet Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Hamza Üzüm, Zehra Üzüm ve Soner Üzüm olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi ise ağır yaralandı.

KAZAYI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YAPMADIKLARI KALMADI

Kaza sonrasında polis ekipleri inceleme yapmak izin çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin aldığı güvenlik önlemine rağmen kazayı gören meraklı vatandaşlar cep telefonları ile kaza yapan araçları ve cenazeleri görüntülemek için yarıştı. Bazı vatandaşlar ise kaza yerinin yakınındaki çocuk parkındaki kaydırağa çıkarak kaza yerini görüntülemeye çalıştı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi cenaze araçlarına konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada karışan ambulansta bulunan cenaze ise bir yolcu otobüsüne konuldu.

Kazaya karışan ve hurdaya dönen ambulans ve otomobil çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, yol trafiğe açıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdürüldüğünü bildirdi.

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
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