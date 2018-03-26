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Son dakika: 'de aynı aileden 6 kişinin ölümüne yol açan araç aranıyor

'de dün akşam Üzüm ailesinden 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 38 KY plakalı, beyaz renkli otomobil her yerde aranıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:21
Son dakika: Kayseri'de aynı aileden 6 kişinin ölümüne yol açan araç aranıyor

'nin Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarında dün 36 yaşındaki 'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre son rakam grubu alınamayan 38 KY plakalı beyaz bir otomobilin sıkıştırması sonucunda karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen 38 E 4730 plakalı otomobil, cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilin içinde bulunan Mehmet Üzüm ve eşi Zehra Üzüm (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8) ve yakınları Mustafa Üzüm (29) ile Soner Üzüm (21) hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüpheli otomobilin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: Kayseri'de aynı aileden 6 kişinin ölümüne yol açan araç aranıyor
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