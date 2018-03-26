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Son dakika: 'nde inşaat temeline düşmek üzere olan taksiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... 'nde, çamurla kaplı yolda geri geri giderken bir tekerleği inşaat temeline giren taksi, itfaiye ekibi tarafından vinçle çekildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 09:25
Son dakika: Kocaeli'nde inşaat temeline düşmek üzere olan taksiyi itfaiye kurtardı

Olay gece saatlerinde, İzmit Serdar Mahallesi Menzil Sokak üzerinde meydana geldi. idaresindeki 41 T 0059 plakalı , yağmur nedeniyle çamurla kaplanan eğimli yoldan aşağı indi. Yolun çıkmaz sokak olduğunu gören sürücü Akın, geri geri çıkmak isterken, aracın arka sol tekerleği inşaatın temeline düştü. Bir tekerleğinin boşlukta olduğunu anlayan Akın, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ticari taksinin ön tamponuna çelik halat bağlayarak taksiyi bulunduğu yerden çıkardı.

''ORADA 1 SAAT BEKLEDİM''

Mirzeydin Akın, "Yukarı doğru çıkarken araç çukura doğru kaydı. Orada 1 saat kadar bekledim. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

İtfaiye ekibi ise sürücüyü bilmediği yola girmemesi konusunda uyardı.

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Son dakika: Kocaeli'nde inşaat temeline düşmek üzere olan taksiyi itfaiye kurtardı
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