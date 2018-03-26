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Tartıştığı ağabeyini öldüren genç kız yakalandı

'nın Finike ilçesinde tartıştığı ağabeyi Ahmet B.'yi (24) av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra kaçan B. (16) boş arazide aç ve bitkin halde yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 15:00
Tartıştığı ağabeyini öldüren genç kız yakalandı

Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'nde babası yaşamını yitirdikten sonra annesi, ağabeyi ve küçük kardeşiyle birlikte yaşayan B., önceki gün saat 22.30 sıralarında sürekli tartıştığı ileri sürülen ağabeyi Ahmet B. ile henüz bilinmeyen nedenle yine tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştüğü sırada Fatmanur B., evdeki av tüfeğini alarak ağabeyinin başına bir el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Ahmet B., olay yerinde yaşamını yitirdi.



TÜFEK EVDE BULUNDU

Olaydan sonra kaçan Fatmanur B.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, Ahmet B.'nin cenazesi Kolaklar Mezarlığı'nda dün toprağa verildi. Evde inceleme yapan jandarma ekipleri, Fatmanur B.'nin battaniye sarıp sakladığı av tüfeğini buldu. Tüfeğin Ahmet B.'nin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

AÇ VE BİTKİN DURUMDA YAKALANDI

Kaçan Fatmanur B., sabaha karşı Yalnız Mahallesi'ndeki Akyaka mevkiinde mezarlık yakınındaki açık alanda yakalandı. Aç ve bitkin durumda olduğu belirlenen Fatmanur B., jandarma ekiplerine korktuğunu ve pişman olduğunu söyledi. Gözaltına alınarak karakola götürülen Fatmanur B., bugün öğle vakti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Tartıştığı ağabeyini öldüren genç kız yakalandı
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