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okunuşu ve anlamı

"Tin"; Arapça'da incir ağacı demektir ki sure, incire ve zeytine yemin edilerek başladığı için bu ismi almıştır. , Bürûc sûresinden sonra Mekke'de indirilmiş olup 8 ayettir. Bu sûre, adını ilk ayetinden almıştır. Allah Teala bu sûrede insan nev'ini bütün yaratıkların en şereflisi kıldığını ve insanın Kendi huzurunda dünya hayatında yaptıklarından hesap vereceğini bildirmektedir.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:54
Tin suresi okunuşu ve anlamı

OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vettiyni vezzeytuni
2- Ve turi siyniyne
3- Ve hazelbeledil'emiyni
4- Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin
5- Sümme redednahü esfele safiliyne
6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun
7- Fema yukezzibuke ba'du biddiin
8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Andolsun o incire, o zeytine,
2- Sinin (Sina) dağına
3- ve bu güvenli beldeye ki,
4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.
6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.
7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?
8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?

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Tin suresi okunuşu ve anlamı
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