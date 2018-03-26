Tin suresi okunuşu ve anlamı

"Tin"; Arapça'da incir ağacı demektir ki sure, incire ve zeytine yemin edilerek başladığı için bu ismi almıştır. Tin Suresi, Bürûc sûresinden sonra Mekke'de indirilmiş olup 8 ayettir. Bu sûre, adını ilk ayetinden almıştır. Allah Teala bu sûrede insan nev'ini bütün yaratıkların en şereflisi kıldığını ve insanın Kendi huzurunda dünya hayatında yaptıklarından hesap vereceğini bildirmektedir.
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:54
OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vettiyni vezzeytuni 2- Ve turi siyniyne 3- Ve hazelbeledil'emiyni 4- Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin 5- Sümme redednahü esfele safiliyne 6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun 7- Fema yukezzibuke ba'du biddiin 8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn
Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Andolsun o incire, o zeytine, 2- Sinin (Sina) dağına 3- ve bu güvenli beldeye ki, 4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık. 5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık. 6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır. 7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir? 8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?