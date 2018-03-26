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'ta 300 öğrencinin zehirlendiği 'nda eylem yapıldı

'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu () Kız Öğrenci Yurdu'nda üç içerisinde 300'e yakın öğrencinin gıda si şüphesiyle tedaviye alınmasının ardından yurt önünde eylem yapıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 09:46
Tokat'ta 300 öğrencinin zehirlendiği KYK Kız Yurdu'nda eylem yapıldı

Taşlıçiftlik mevkiinde bulunan Kız Öğrenci Yurdunda cuma günü 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. 3 gün içerisinde ise toplam 285 öğrenci gıda si şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

EYLEM YAPTILAR

KYK yurdunda kalan bir grup öğrenci rahatsızlıkların artmasından dolayı bina önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'İşletme istifa" diyerek slogan attı. Bazı öğrenciler ise yemeklerin içerisinden böcek çıktığını iddia etti. Cuma günü akşam yemeğinden sonra rahatsızlıkların başladığını söyleyen öğrenciler, "Arkadaşlarımızın bir kısmı tavuktan, bir kısmı köfte ve makarnadan rahatsızlanıp zehirlendiği söyleniyor bize. Fakat sayıların biz çarpıtıldığını düşünüyoruz. 400'ün üzerinde rahatsızlanan, zehirlenen arkadaşınız var" diye konuştular.

'ŞU ANKİ' SAYI 300'E YAKIN'

KYK İl Müdürü Fahri Delen ise net sonuçların çarşamba günü çıkacak tahliller sonucunda belli olacağını belirterek, "Bir sıkıntı var ise gereğini yapacağız. İlk tespitlere göre bağırsaklarda problem var, çocuklarda üşütme, titreme ve ateş gibi şeyler var. Yatan bir hastamız yok. Çocuklar ayakta tedavi oldu. Şu andaki sayı 300'e yakın ama bazıları 2-3 kez hastaneye gitti" diye konuştu.

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