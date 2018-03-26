UBER şoförüne darp suçlaması

İstanbul'da İstinye'den Atatürk Havalimanı'na taşıdığı müşterisi Birgül Ekici'yi darp ettiği iddia edilen UBER sürücüsü M.Ü. (24) gözaltına alındı. Darp iddialarını reddeden M.Ü.'nün, "Müşteri 220 TL ücreti sistemden onaylayıp çağırmasına rağmen yolda sürekli indirim yapma teklifinde bulundu. Kabul etmedim. Aramızda tartışma çıktı. Kendisini araçtan indirmeye çalıştığım sırada yere düştü" dediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan korsan taksi kullanmaktan Birgül Ekici'ye 200 TL, korsan taşımacılık yapmaktan ise şoför M.Ü.'ye 3006 TL ceza kestiği bildirildi. UBER'den yapılan açıklamada da, "Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının UBER sistemine erişimi engellenmiştir" denildi.

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