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şoförüne darp suçlaması

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
UBER şoförüne darp suçlaması

'da İstinye'den 'na taşıdığı müşterisi Birgül Ekici'yi darp ettiği iddia edilen sürücüsü M.Ü. (24) gözaltına alındı. Darp iddialarını reddeden M.Ü.'nün, "Müşteri 220 TL ücreti sistemden onaylayıp çağırmasına rağmen yolda sürekli indirim yapma teklifinde bulundu. Kabul etmedim. Aramızda tartışma çıktı. Kendisini araçtan indirmeye çalıştığım sırada yere düştü" dediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan korsan taksi kullanmaktan Birgül Ekici'ye 200 TL, korsan taşımacılık yapmaktan ise şoför M.Ü.'ye 3006 TL ceza kestiği bildirildi. UBER'den yapılan açıklamada da, "Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının UBER sistemine erişimi engellenmiştir" denildi.

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UBER şoförüne darp suçlaması
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