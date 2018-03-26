UBER'de dayak iddiasıyla ilgili olarak sürücünün ifadesi ortaya çıktı

UBER'DE DAYAK İDDİASIYLA İLGİLİ OLARAK SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

UBER'de dayak iddiasıyla ilgili olarak UBER sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Sürücü M.Ü. "Bana ağza alınmayacak sinkaflı küfürler ederek, 'Seninle görüşeceğim bunu senin yanına bırakmayacağım' şeklinde tehditlerde bulundu. Ben hiçbir şekilde karşılık vermeyerek yoluma devam ettim" dedi.

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'yi dövdüğü iddia edilen sürücü M.Ü.'nün polis merkezindeki ifadesi ortaya çıktı. Küçükçekmece Adliyesi'nde dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ü.'nün "Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde seyir haldeyken kadının hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer kadın araçtan inerek taksi çağırdı. Bu esnada Birgül isimli kişi de araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü.''