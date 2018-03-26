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Ünlü cerrahtan hasta ilişkileri yöneticisine darp iddiası

Ünlü plastik cerrah , hastasını ameliyata vaktinde hazır etmeyen hasta ilişkileri yöneticisi Serap D.’yi yumrukladı. Genç kadının iş göremezlik raporuyla şikâyetçi olduğu cerrah için soruşturma açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Ünlü cerrahtan hasta ilişkileri yöneticisine darp iddiası
Ünlü estetik ve plastik cerrah , hastasını ameliyata vaktinde hazır etmeyen hasta ilişkileri yöneticisini yumrukladı.
Olay, 1 Aralık günü yaşandı. Ünlü estetik ve plastik cerrah Ferit Demirkan, Taksim'de bir özel hastanede çalışıyordu. 27 yaşındaki Serap D. de aynı hastanenin hasta yöneticisiydi.
Olay günü, Ferit Demirkan, bir hastaya liposuction ameliyatına girecekti. Fakat ameliyat saati gelmesine rağmen hasta hazır değildi.
B2 ameliyathane katında bulunan Serap D.'yi gören cerrah, hastanın akıbetini sordu. Serap D. ise, ameliyathanede bir malzemenin eksik olduğunu bu sebeple hastanın ameliyathanede olmadığını söyledi.
İddiaya göre genç kadının cevabı sonrası sinirlenen cerrah, Serap D.'nin üzerine yürüyerek genç kadına hakaret içerikli sözler söyledi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Serap D., yerinden kalktığı sırada doktorun yumruklu saldırısına uğradı. Cerrahın yumruk darbelerinden genç kadını temizlik görevlileri kurtardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından hastaneden aldığı iş göremezlik raporuyla Ferit Demirkan'dan şikayetçi olan Serap D.'nin ihbarı sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında doktor Ferit Demirkan'ın ifadesine başvuruldu. İfadesinde, yaşanan tartışma olayını doğrulayarak kesinlikle Serap D.'yi darp etmediğini beyan etti. Olay hakkında soruşturma devam ediyor.
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Ünlü cerrahtan hasta ilişkileri yöneticisine darp iddiası
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