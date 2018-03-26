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Üstüne makine aparatı düşen çocuk öldü

’nın Manavgat ilçesinde, üzerine makine aparatı düşen 13 yaşındaki Ali Kısa hayatını kaybetti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 16:03

Antalya'nın Manavgat İlçesinde, üzerine yem karma makinesinin hidrolik aparatı düşen ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Ali Kısa yaşamını yitirdi.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Ali Kısa, evlerinin yakınındaki yem karma makinesinin yanında oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra üzerine yem karma makinesinin hidrolik aparatı düşen Kısa, ağır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Kısa, kurtarılamadı. Kısa'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yeniköy Ortaokulu 6'ncı sınıfta okuyan Ali Kısa'nın ailenin tek erkek çocuğu olduğu belirtildi.

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Üstüne makine aparatı düşen çocuk öldü
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