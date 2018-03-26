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okunuşu ve Türkçe anlamı

; 8 ayettir ve Medine'de inmiştir. "Deprem" anlamına gelmektedir. Zilzal Suresi kıyametten hemen önce gelecek olan şiddetli depremden, daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder. İşte Zilzal Suresi okunuşu ve anlamı

Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 17:19
Zilzal Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

ZİLZAL SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İza zülziletil erdu zilzaleha
2- Ve ahracetilerdu eskaleha
3- Ve kalel insanü ma leha
4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5- Bienne rabbeke evha leha
6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah
8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

ZİLZAL SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
3- Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
4- O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
5- Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
7- Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.
8- Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

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Zilzal Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı
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