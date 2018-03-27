1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs resmi tatil mi? sorusu vatandaşların arama motoru Google üzerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yaklaşırken sıkça yanıt aradığı konular arasında yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Mayıs 2009 yılında alınan karar ile 1 Mayıs, resmi tatil olarak ilan edildi. 2009 yılından beri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bu sene yani 2018 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; Salı gününe denk geliyor yani 1 Mayıs 2018 Salı günü resmi tatil olacak.

2018 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

