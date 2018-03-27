23 Nisan resmi tatil mi?

Her sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara miras bıraktığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

Öğrenciler Cumartesi ve Pazar'ın ardından Pazartesi günü de okullarda yapılacak törenlerin ardından resmi izinli sayılacak, aynı durum resmi kurum ve kuruluşlarda da geçerli.

23 Nisan 2018 Pazartesi günü çoşkuyla kutlanacak.

EN GÜZEL 23 NİSAN MESAJLARI

Türkiye Devleti'nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize; ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır.

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir.