Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda Yeni Mahalle'deki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin, 3 extacy hap, uyuşturucu tartımında yararlanılan hassas terazi ve uyuşturucu kullanımı için bulundurulan 3 aparat ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen F.A, Y.K, Ş.M, M.Z.B. ve Ü.D. gözaltına alındı.

Söz konusu 2'si kadın 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.