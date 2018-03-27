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'da operasyonunda 5 kişi tutuklandı

'ın Nazilli ilçesinde, metamfetamin ve hapların da ele geçirildiği operasyon kapsamında yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 01:31
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

'ın Nazilli ilçesinde ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda Yeni Mahalle'deki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin, 3 extacy hap, uyuşturucu tartımında yararlanılan hassas terazi ve uyuşturucu kullanımı için bulundurulan 3 aparat ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen F.A, Y.K, Ş.M, M.Z.B. ve Ü.D. gözaltına alındı.

Söz konusu 2'si kadın 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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