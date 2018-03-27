Brezilya’da ABD’den sperm ithalatı patladı

Nüfusunun yüzde 50'si siyahilerden ve melezlerden oluşan Brezilya
'da, beyaz tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü çocuk sahibi olmak isteyenler, ABD'den sperm ithalatı rakamlarını patlattı. Resmi verilere göre 2011'den beri ABD'den yapılan sperm ithalatı yüzde 3 bin oranında artış gösterdi. En çok rağbet gösterilen spermler ise sarı saçlı, mavi gözlü ve beyaz tenli ABD'lilere ait spermler oldu. Konuyla ilgili haber yapan Wall Street Journal
, Brezilyalılar'ın 'çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak, daha iyi maaş ve daha iyi bir çevre için' böyle bir yönteme başvurduğunu aktardı. Sperm ithalatının bin 500 doları bulduğunu aktaran yetkililer, 2014 ila 2016 arasında ABD'den alınan spermlerin yüzde 95.4'ünün beyaz tenli, yüzde 51.8'inin mavi gözlü, yüzde 63.5'inin kahverengi yüzde 27.2'sinin ise sarı saçlı kişilere ait olduğu istatistiğini paylaştı.