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’de çöl varanı bulundu

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Cizre’de çöl varanı bulundu

'ın ilçesine bağlı Girikova köyünde yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve dev kertenkele adı da verilen çöl varanı buldu. Olayın Kaymakamlığa bildirilmesi ile bölgeye gelen ve Şube Müdürlüğü yetkilileri yakaladıkları çöl varanını koruma altına aldı. Bir kafese konularak Şırnak'a götürülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki çöl varanının gerekli tetkiklerin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, çöl varanını veteriner kontrolünden geçirdiklerini belirterek, "Kontrollerini yaptık, gayet sağlıklı bir çöl varanı. Varanus griseus Latince ismi, Türkçe olarak da çöl varanı veya dev kertenkele olarak bilinen bir yaban hayvanıdır. İlimiz sınırları içerisinde Cizre ve ilçesine bağlı 15 köyde yaşam alanları var. Ülkemizde ise sadece ve burada bulunuyor" dedi. Çöl varanının genellikle örümcek ve hayvanların yumurtalarıyla beslendiğini ifade eden Kalay, yetişkin varanın yaklaşık 1.2 metreye kadar uzayabildiğini sözlerine ekledi.

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Cizre’de çöl varanı bulundu
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