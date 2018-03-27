Çorum'da çocukluk hayali olan bisiklet sürmeyi 40 yaşından sonra kızıyla birlikte öğrenen avukat Gülhan Keleş, işe bisikletiyle gidip gelmeye başladıktan sonra çevresindeki pek çok kadına örnek oldu.

Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmaya başlayınca, yaşadığı kolaylıklar arkadaşlarının dikkatini çeken Keleş, daha çok kadına ulaşabilmek için Çorum Doğa ve Ekstrem Sporlar Kulübü Derneğini kurdu.

Dernek çatısı altında bir araya gelen kadınlar, pedal çevirerek hem zinde kalmayı başardılar hem de yaşadıkları park sorununa bisikletle çözüm buldular. Çorum'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi avukat 43 yaşındaki Gülhan Keleş, bisikleti hayatına katmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığını ifade eden Keleş, 10 yaşındaki kızı Kayra ile kendine 3 yıl önce bisiklet satın aldığından beri hayatının değiştiğini anlattı.

Çorum'un bisikletli kadınları

Bisiklet sürmenin çocukluk hayali olduğunu ancak çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü gerçekleştiremediğini ifade eden Keleş, "İlkokuldayken 'Üç dileğiniz olsa ne istersiniz?' diye sormuşlardı. Ben bir tanesini 'bisiklet' diye dilemiştim. Ancak 40 yaşıma kadar buna fırsatım olmadı. Beş kardeştik ve babamın hepimize bisiklet alması mümkün değildi. Daha sonra öğrencilik ve iş hayatı derken zaman ve bisiklet bir araya gelmedi." dedi.

KOLLARIMIN ARASINDAN GEÇEN RÜZGAR UÇMA HİSSİ VERDİ BANA

Kızının bisiklet sürmeye başladığı bir dönemde "Ben neden bisiklet sürmeye başlamayayım?" diyerek bisiklet sürmeyi öğrendiğini belirten Keleş, şunları dile getirdi:

"Bisikletin hayatıma katılması bana müthiş bir enerji veriyor. Bisiklet sürmeyi öğrendiğim ilk gün bahçemizde bisikletin pedalını çevirip onun hızlanmasını hissettiğim anda kollarımın arasından geçen rüzgar uçma hissi verdi bana. Çok müthiş bir duyguydu. Daha sonra bundan kopmak mümkün olmadı. Bu sefer hayatımın içine katmaya başladım. 'İşe gidip gelirken niye kullanmayayım?' dedim. Çorum'da otopark sorunu var. Ben bisiklet kullanmaya başlayalı böyle bir şikayetim kalmadı. Ne adliye önünde, büromun önünde ne de evimin önünde otopark sorunu yaşamıyorum."