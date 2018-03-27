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Erdoğan'ı dinledi, arazi tipi araç geliştirdi

'ın çağrısına kulak veren Kahramanmaraşlı girişimci, sanayideki iş yerinde elinde bulunan malzemelerle arazi tipi araç yaptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi, arazi tipi araç geliştirdi

Küçük Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde 1 ay içinde yapımını tamamlandığı arazi aracını görücüye çıkaran girişimci , vatandaşlardan tam not aldı.

Değişik versiyonlarda projelerinin sürdüğünü kaydeden Balbay, "Bu başlangıç, mızın yerli araba üretilmesi çağrısından kaynaklanıyor. Ben de bunu yapabileceğime inandım. Motor bölümü hariç diğer yürür aksamlarını yaptım. Çokta güzel randıman verdi. Diğer araçlardan çok sağlam arazi için yapıldı, performansı da çok yüksek. Yakıt tüketimi diğer araçlardan yüzde 70 gibi, onlara göre yüzde 30 iktisatlı. Değişik versiyonlarını yapacağım mutlaka" dedi.

İlk defa böylesi bir araç gördüklerini söyleyen vatandaşlar ise bu projenin yerli üreticiye fırsat verilmesi hainde neler başaracaklarının kanıtı olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi, arazi tipi araç geliştirdi
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